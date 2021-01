Ascoli, slitta il ritorno di Ninkovic in Italia. E il futuro è da decifrare

Slitta di qualche giorno il rientro di Nikola Ninkovic ad Ascoli previsto inizialmente per metà gennaio. Il centrocampista offensivo sta continuando ad allenarsi da solo in Serbia per rimettersi in forma dopo il grave incidente di alcuni mesi fa e in attesa di capire cosa sarà di lui nel prossimo futuro. L’Ascoli infatti sta monitorando il mercato alla ricerca di una squadra che sia intenzionata a puntare sul serbo, ma non è escluso che resti in bianconero fino a fine stagione quando terminerà il suo contratto come riferisce il Corriere Adriatico.