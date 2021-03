Ascoli, Sottil: "Gara giocata bene, è mancata lucidità. Espulsione? Ennesima svista arbitrale"

vedi letture

Al termine della partita contro l'Entella, Andrea Sottil, tecnico dell'Ascoli, è intervenuto in conferenza stampa analizzando il pareggio a reti bianche maturato al "Comunale" di Chiavari: "Abbiamo disputato una grande partita, condotta bene dall'inizio alla fine senza particolari sbavature, fatta eccezione per l'espulsione. Non abbiamo mai rischiato, entrando in campo decisi e creando più volte i presupposti per segnare. Forse è mancato un pizzico di lucidità ma non era semplice giocare fuori casa dopo una brutta sconfitta interna, faccio i complimenti ai miei ragazzi.

Sull'espulsione di Buchel e Kragl

"Dispiace perdere due giocatori importanti per noi nella prossima partita, specie perchè alla base c'è l'ennesima svista arbitrale: poco prima dell'episodio c'era un corner macroscopico a nostro favore, anche il portiere avversario l'ha riconosciuto. Ci può stare, quindi, che la panchina si sia un po'innervosita per la decisione, non mi spiego come un arbitro così esperto come Martinelli possa aver avuto questa svista. L'espulsione poi secondo me non esiste, perchè Buchel va a colpire di testa. Detto questo, non dobbiamo commettere ingenuità come quella di Kragl. Avrei voluto protestare anche io in quella circostanza, ma non l’ho fatto perché la strada è ancora lunga e dobbiamo essere lucidi per arrivare all'obiettivo".