Ascoli-Venezia 1-1, le pagelle: Bajic eroico, Fiordilino goleador

Ascoli-Venezia 1-1

Marcatori: 48' Fiordilino, 87' Bajic

Ascoli

Leali 6,5 - Salva più volte i suoi, dimostrando di meritare anche qualcosa di più della cadetteria.

Pinna 5 - Troppo bloccato, soffre l'atteggiamento arrendista della squadra.

Dall'83' Mosti sv -



Brosco 4,5 - Fa un'ottima gara, poi però il nervosismo lo porta a conquistare un rosso evitabile e che mette in difficoltà i suoi.



Quaranta 6 - Salva più e più volte i suoi, anche come ultimo difensore. Sicuro in copertura.

D'Orazio 6 - Spreca qualche pallone di troppo, ma mette tutta la sua esperienza in fascia.

Saric 5 - Un po' troppo poche le geometrie di giornata: da un giocatore come lui ci si aspettava di più.

Dal 66' Corbo 6 - Dà certezza dietro, e lavora bene in fase di rilancio.

Danzi 5 - Sbaglia tanti appoggi, qualcuno anche semplice: termina la sua gara all'intervallo.

Dal 46' Eramo 6,5 - Tutta un'altra musica quando entra lui. Fisicità e qualità a servizio del centrocampo.

Parigini 6 - Passa spesso davanti al marcatore: poi, però, non ha compagni su cui scaricare.

Dal 65' Bajic 7 - Davvero tanto, tanto pericoloso per tutto il tempo in cui sta in campo: il gol, poi, è da centravanti vero.

Sabiri 5,5 - Troppo lezioso a tratti: ha gran talento, ma si specchia in maniera eccessiva.

Bidaoui 5,5 - Prova spesso a scuotere i suoi, la giornata però non è delle migliori.

Dal 77' Cangiano 7 - Questo ragazzo ha un baricentro bassissimo e colpi davvero importanti. Decisivo nel gol del pari.

Dionisi 6 - Forse troppo egoista in un paio di circostanze, ma è senza se e senza ma il più pericoloso dei suoi.

Venezia

Pomini 6,5 - L'esperienza è fondamentale per un portiere: poi, se ci si abbinano capacità coi piedi e senso della posizione, si ha una certezza tra i pali.

Mazzocchi 5,5 - Un po' più spento del solito, potrebbe fare di più in avanti ma viene ben contenuto da D'Orazio.

Svoboda 6 - Ruvido, roccioso, sicuro negli interventi.

Ceccaroni 7 - fa un assist da trequartista a Fiordilino, ed è pericoloso in avanti e abile in copertura.

Ricci 6,5 - Bene in sovrapposizione, si rende pericoloso anche con un gran tiro.

Fiordilino 7 - Segna un gol da bomber consumato, ed è sempre pronto a ribaltare il fronte offensivo.

Dall'81' Bjarkason sv -

Taugourdeau 6,5 - Regista vero, fa un ottimo lavoro rendendosi sempre guizzante.

Maleh 7 - Grande maturità, dimostra di essere un giocatore completo in tutte le fasi.

Dal 67' Crnigoj 5,5 - Non fa esattamente malissimo, ma banalmente perde diversi tempi di gioco in fase di rilancio sprecando qulache azione.

Aramu 5,5 - Non la sua gara più brillante, non risulta mai eccessivamente pericoloso.

Dal 67' Forte 5 - Vero, la condizione non è delle migliori, ma sbaglia troppi appoggi ed un paio di azioni di base molto semplici.



Esposito 6,5 - Velocissimo, viene spesso steso perché gli avversari non riescono a contenerlo.

Dall'81' Bocalon sv -



Di Mariano 6 - Sette polmoni per l'ex Novara, che nel primo tempo si rende anche piuttosto pericoloso. Cala nella ripresa.