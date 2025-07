Ufficiale Avellino, dopo Aiello blindato anche il tecnico Biancolino: ha firmato un triennale

vedi letture

Dopo il rinnovo del direttore sportivo Mario Aiello in casa Avellino arriva anche quello del tecnico Biancolino, protagonista - da subentrante - della vittoria della scorsa Serie C e della conseguente promozione in Serie B. Anche l'ex attaccante biancoverde ha firmato un accordo per i prossimi tre anni. L'Avellino dunque getta le pasi per un lungo percorso con gli uomini della promozione per consolidarsi in cadetteria e crescere in ottica futura. Questo il comunicato:

"L’ U.S. Avellino 1912 comunica di aver prolungato l’accordo con l’allenatore della Prima Squadra Raffaele Biancolino fino al 30 giugno 2028.

Faranno parte dello staff dell’allenatore biancoverde i seguenti collaboratori:

Vincenzo Riccio (Allenatore in seconda), Vincenzo Melidona (collaboratore tecnico), Luigi Gennarelli (Preparatore atletico), Pasquale Visconti (Allenatore dei portieri), Davide Santeramo (collaboratore tecnico addetto alla metodologia), Ciro Santangelo (collaboratore tecnico addetto a schemi e palle inattive), Massimo Foria (Match Analyst) e Luigi Garofalo (Preparatore/Recupero infortunati).

Il club augura buon lavoro al nuovo staff in vista del prossimo campionato di serie B".