Bari, nota del club: tamponi negativi per tutti i tesserati. Contro l'Avellino si giocherà

Nessun rischio rinvio per Avellino-Bari, big match della 35^ giornata del campionato di Serie C Girone C. Il Bari, con una nota ufficiale, ha infatti comunicato che "il nuovo ciclo di test sierologici e tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra in vista della sfida contro l'Avellino ha dato esito negativo per tutti i tesserati".