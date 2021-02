Baroni fa volare la Reggina. "Abbiamo trovato la nostra identità. Denis? Devo frenarlo"

Con il suo avvento in panchina la Reggina del presidente Luca Gallo e del ds Massimo Taibi ha iniziato a volare. Nel girone di ritorno meglio dei calabresi solo il sorprendente Venezia. Sull'andamento degli amaranto, ieri ospite di Radio Marte, si è espresso proprio il tecnico fiorentino: "La squadra ha trovato una sua identità, sta facendo bene. Stiamo cercando di toglierci dai guai e non è facile. Quando si eredita una squadra in corsa colmare tutte le problematiche non è facile. Abbiamo puntato molto e cercato di puntare sui giovani. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere la categoria. La società ha storia, c’è un centro sportivo molto bello, la città ha tanta fame di calcio. Non possiamo avere l’aiuto del nostro pubblico, sarebbe stato l’uomo in più. Ma sappiamo che i tifosi ci seguono e c’è tanta passione".

Su Denis: "German è un grande uomo e un professionista straordinario, basta pensare all’età che ha. Sta facendo ancora bene, si tiene in forma ed è il primo che arriva in campo. Anzi sono io che a volte lo devo frenare negli allenamenti. E’ un punto di riferimento per tutti"