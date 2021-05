Benevento, l'allenatore resta una priorità. Ma la società prende tempo: ipotesi Longo

vedi letture

L'allenatore resta una priorità, ma la società vuole decidere con calma. Dopo la retrocessione in serie B il Benevento si è messo all'opera per programmare il campionato cadetto: come riportato dal Corriere dello Sport non ci sono nomi sulla lista. "Non è semplice capire le intenzioni del duo Vigorito-Foggia", ma l'attesa potrebbe far pensare a un tecnico ancora impegnato. Non è escluso un ritorno di fiamma per Moreno Longo, impegnato con l'Alessandria.