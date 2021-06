Benevento, per il reparto offensivo si puntano La Mantia e Folorunsho

Il Benevento, in attesa di definire la questione allenatore, è al lavoro per rinforzare la rosa con due protagonisti della passata Serie B. I nomi, come riporta Tuttosport, sono quelli del centravanti Andrea La Mantia dell’Empoli, autore di 11 gol e 3 assist in 34 presenze, e del centrocampista offensivo Michael Folorunsho, sei gol e tre assist in 30 presenze con la Reggina, di proprietà del Napoli.