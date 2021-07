Benevento, sei giocatori con le valigie in mano. In arrivo Calò e Paleari dal Genoa

Il Benevento si prepara per il ritiro che prenderà il via giovedì 15 con tanti nodi ancora da definire a partire dalle numerose partenze in programma. Gli assenti nella prima parte del raduno saranno tutti giocatori in uscita e che difficilmente resteranno in giallorosso: Glik, Lapadula e Ionita hanno infatti ingaggi spropositati per la categoria, Talbi non vuole la Serie B e Montipò è stato messo sulla lista dei partenti. Anche Dabo non dovrebbe restare con i turchi dell’Altay moto vicini a chiudere l’affare. Lo riferisce il Corriere dello Sport soffermandosi poi sui nuovi arrivi.

“Il primo nome sarà quello di Giacomo Calò. Il centrocampista triestino, di proprietà del Genoa, lo scorso anno ha giocato in prestito al Pordenone. La squadra rossoblù ha deciso di concedergli ancora un anno interlocutorio in una squadra blasonata come quella sannita. Un desiderio che Caserta ha espresso anche per Salvatore Elia, che però Gasperini ha convocato nella sua Atalanta per il raduno di Zingonia. - si legge ancora – Portiere? Foggia aveva anche pianificato il futuro, dopo l’eventuale cessione di Montipò, individuando Alberto Paleari, in forza al Genoa. Gli ottimi rapporti tra Preziosi e Vigorito hanno fatto sì che il Grifone promettesse il giocatore al Benevento, resistendo alle tante offerte arrivate da più parti in B. Ma poiché non si può aspettare all’infinito, il patròn giallorosso ha dato mandato al ds Foggia di stringere per la definizione dell’affare, a prescindere dalla cessione o meno di Montipò”.