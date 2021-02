Breda fa autocritica, ma il Pescara riflette. La gara di Empoli cambia il futuro del mister?

"Forse ho peccato di presunzione e superficialità. Cambiare sistema di gioco dall’oggi al domani è stato un errore. La difesa a 4 richiede tempo. Ho sbagliato a cambiare molto nelle ultime partite. L’importante è aver ritrovato quelle certezze che prima la squadra aveva".

Autocritica, così si chiama. E anche umiltà. Perché riconoscere i propri errori non è da tutti, soprattutto quando sei sulla graticola e c'è chi chiede la tua testa ma per tutta risposta arresti - seppur parzialmente - la corsa della capolista.

Roberto Breda, però, ha fatto mea culpa, e nonostante il 2-2 in extremis in casa dell'Empoli ha riconosciuto errori tattici che in passato hanno complicato la strada al suo Pescara, comunque ultimo in classifica ma con qualche margine di speranza, perché il secondo tempo del "Castellani" è un positivo passo da cui partire... o meglio, ripartire.

Certo, legittimo chiedersi se in caso di ko avrebbe proferito tali parole, ma probabilmente in caso di sconfitta il mister non sarebbe neppure arrivato in sala stampa, perché la sua posizione, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, era già in bilico dopo il ko contro la Reggina e solo il ravvicinato turno infrasettimanale aveva fatto temporeggiare la dirigenza per il secondo ribaltone stagionale. Alle porte c'è la sfida di sabato contro l'ostico Venezia, che potrebbe essere una vera e propria prova del nove.

E di questo il tecnico è consapevole.

Soprattutto perché la società ha comunque iniziato a pensare al futuro, che non necessariamente sarà appunto con Breda. Ritorno di Massimo Oddo o nuovi nomi? Serse Cosmi è tra questi, ma con lui ci sono Christian Bucchi, Franco Lerda, Massimo Rastelli, Giuseppe Sannino, Luigi Di Biagio.

Difficile prevedere quel che sarà, ma le acque non sono ancora calme...