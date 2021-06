Brescia, Ayé piace in Francia e Inghilterra. Cellino non molla e punta al rinnovo

Dopo i sedici gol nella stagione appena conclusa con la maglia del Brescia il nome di Florian Ayé è finito sul taccuino di alcuni club in vista del prossimo mercato. Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia il francese piace in Championship (Bristol City) e in Ligue 2, ma Cellino prima di partire per Londra aveva incontrato il suo agente per parlare di rinnovo. Il discorso, sempre secondo il quotidiano, sarebbe ben avviato e difficilmente il presidente delle rondinelle lascerà partire l’attaccante che ha sempre difeso anche quando erano in molti a storcere la bocca.