Brescia, Ayé può scrivere la storia: ma per farlo deve segnare un gol al Venezia

Tanti gli illustri attaccanti di cui ha potuto godere il Brescia nella sua storia (Roberto Baggio, Dario Hubner e Andrea Caracciolo, solo per citarne alcuni), ma chi può scrivere la storia, come evidenzia Tuttosport, è Florian Ayé, che domani a Venezia ha una grande occasione... tra i piedi.

Il contestatissimo attaccante, che solo adesso si sta facendo spazio nel cuore dei tifosi, è infatti andato in rete nelle ultime sei partite (con sette reti, vista la doppietta al Cittadella), e se trovasse il gol al "Penzo", al netto poi del risultato finale, avrebbe l'occasione di segnare per sette gare consecutive, cosa mai riuscita a chi ha indossato la maglia della società lombarda.

Appuntamento quindi con la storia.