Brescia, Bisoli: "Possiamo ancora fare tutto quello che vogliamo, senza obiettivi precisi"

vedi letture

Quando si avvicina la fine del girone di andata, si possono iniziare a tracciare i primi bilanci, e in casa Brescia il compito spetta a Dimitri Bisoli. Queste la parole del centrocampista, affidate al quotidiano Brescia Oggi: "Non è stato un girone semplice fra l’intervento per la rottura del tendine e il Covid. Non sono al 100 per cento, ma questa piccola pausa è servita per lavorare ancora di più. Le mie caratteristiche principali sono fisiche: vado in difficoltà se non sono al meglio. Come sta la squadra? Dicembre è stato fitto d’impegni, inoltre il gruppo è stata colpito dal Coronavirus, abbiamo avuto tanti contagi e parecchi infortuni. È stato un girone molto complicato, ma abbiamo fatto il possibile considerata di volta in volta la situazione e adesso siamo arrivati al punto che possiamo ancora fare tutto quello che vogliamo. Senza porci obiettivi precisi, il campionato è lunghissimo, il quadro della classifica si deve ancora delineare. Ma noi ci siamo. Pronti a ripartire".

Una nota su mister Davide Dionigi: "In poco tempo ha saputo portare avanti le sue idee, il suo credo. Ci siamo compattati e continuando a impegnarci così riusciremo a fare qualcosa di importante. Qualcosa che sia legato alle prestazioni, che già a tratti ci sono state. Abbiamo fatto punti, potevamo fare meglio, lavorando duramente ci riusciremo. Siamo carichi e motivati per questo finale di stagione".