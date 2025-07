Ufficiale Colpo del Cesena a centrocampo. L'ex capitano del Brescia Bisoli firma un triennale

Il giocatore era già in Romagna per la firma del contratto, ma ora arriva anche l'ufficialità del tutto: dopo la scomparsa del Brescia di patron Massimo Cellino, per il centrocampista e simbolo delle Rondinelle Dimitri Bisoli si aprono le strade del Cesena, club con il quale il calciatore ha sottoscritto un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Ecco la nota del club bianconero:

"Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il centrocampista Dimitri Bisoli fino al 30 giugno 2028.

Classe 1994, Bisoli ha già vestito la maglia del Cavalluccio, con la quale ha disputato due stagioni nel Settore Giovanile tra il 2008 e il 2010, prima di fare il suo esordio tra i professionisti con l’AC Prato nel Campionato di Lega Pro 2012/2013.

Dopo le esperienze con Santarcangelo e Fidelis Andria, nel 2016 si trasferisce al Brescia Calcio tra le cui fila esordisce in Serie B e nel 2019 conquista la promozione in massima serie, risultando uno dei protagonisti della vittoria del campionato cadetto.

Capitano delle Rondinelle dal 2020, Bisoli chiude la propria esperienza in biancoblù al termine della stagione appena conclusa con complessive 313 presenze e 34 gol, che ne fanno il quarto giocatore più presente di sempre della storia del Club.

Bentornato in Romagna Dimitri!".