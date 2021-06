Brescia, Cellino non ha fretta per il nuovo tecnico. Decisione attesa per la prossima settimana

vedi letture

Ci sarà ancora da attendere per sciogliere il nodo allenatore in casa Brescia. Il patron Massimo Cellino infatti non sembra aver fretta e in questi giorni sta valutando i vari nomi – da Filippo Inzaghi a Fabio Liverani passando per la promozione di Daniele Gastaldello e la pista estera Carlos Carvalhal - sul tavolo per trovare quello giusto a cui affidare la squadra nella prossima stagione. Secondo Il Giornale di Brescia una decisione non dovrebbe arrivare prima della prossima settimana con intanto il club al lavoro per trovare l’accordo con due fra Delneri, Lopez e Diongi per risolvere il contratto in essere.