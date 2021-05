Brescia, Clotet dopo il successo sul Vicenza: "Siamo in crescita, ora testa alle ultime due gare"

Josep Clotet Ruiz, tecnico del Brescia, dopo il 3-0 rifilato al Vicenza al Romeo Menti, ha dichiarato: "La crescita è stata costante: in questo campionato non è facile vincere le partite, ma con il tempo abbiamo dato forza alla nostra mentalità. Vincere fuori casa non è mai facile, soprattutto in un campionato come la Serie B.". Ha poi aggiunto: "Se Donnarumma sta bene fisicamente, la squadra lo nota: tutti gli interpreti d’attacco sono stati importanti quest’oggi. I giocatori si sono sacrificati e hanno lavorato molto in questi mesi: oggi è il frutto di quel lavoro. Ho parlato di umiltà e dedizione: la squadra mi ascolta sempre. Ora mancano due partite: è giusto godere della classifica, ma dobbiamo affrontarle con la stessa mentalità di sempre.".