Brescia, Clotet: "Il nostro destino dipende da noi". I convocati: tornano Cistana e Spalek

Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha parlato in conferenza stampa della sfida conto la Virtus Entella di domani: “Ormai tutte le partite sono importanti e vitali per noi. Abbiamo l'esigenza di portare a casa i tre punti. Skrabb? Sicuramente nelle ultime partite ha fatto bene sia dalla panchina che dal primo minuto e rappresenta una soluzione importante, guardo come i miei giocatori si allenano e poi scelgo. Lui senza dubbio sta facendo bene così come Labojko. Van de looi? Giocatore importante, ma in questa fase Jakub ha dato un apporto di un certo tipo e dunque ho deciso di dargli continuità. Anche Tom avrà le sue opportunità. Comunque, in generale, è determinante il gruppo e non il singolo. - conclude lo spagnolo come riporta il sito del club - Da qui alla fine del campionato avremo tante opportunità e il nostro destino dipende da noi. Voglio personalità e determinazione dai miei, dobbiamo andare in campo con la massima concentrazione".

Sono 21 i convocati per la sfida contro i liguri. Rispetto all’ultima gara rientrano Cistana in difesa e Spalek a centrocampo, mentre sarà assente Ghezzi. Questa la lista completa:

Portieri: Joronen, Kotnik

Difensori: Karacic, Mateju, Chancellor, Mangraviti, Cistana, Martella, Pajac, Papetti

Centrocampisti: Van de Looi, Spalek, Skrabb, Labojko, Jagiello, Bisoli, Bjarnason

Attaccanti: Donnarumma, Ayè, Ragusa, Fridjonsson