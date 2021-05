Brescia, Clotet in sede per discutere del futuro con il presidente Cellino

Nessuna rottura o raffreddamento dei rapporti fra Pep Clotet e il Brescia come invece riferito questa mattina. Il tecnico spagnolo è infatti giunto poco fa presso la sede del Brescia in via Solferino, per parlare con il presidente Massimo Cellino del proprio futuro. Lo riferisce Bresciaingol.com.