Brescia, saltato l'incontro fra Cellino e Clotet. Lo spagnolo sempre più lontano

Nella giornata di ieri doveva andare in scena l'incontro chiarificatore fra Massimo Cellino e Pep Clotet per parlare del futuro e capire le intenzioni del tecnico spagnolo che ha chiuso in crescendo la stagione portando la squadra lombarda dalla zona play out ai play off. Un incontro che però, come riporta Il Giornale di Brescia, non c'è stato. Segno che i rapporti fra le parti si sono raffreddati con il tecnico che già nello scorso fine settimana si era negato al presidente e che nelle prossime ore farà ritorno in patria. Appare quindi difficile che Clotet possa continuare l'avventura alla guida delle Rondinelle nella prossima stagione.