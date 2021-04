Brescia col fiato sospeso: chiesto il blocco dei beni di Cellino. Il giudice si prende 2 settimane

vedi letture

Pessime notizie per Massimo Cellino, e di conseguenza anche per il Brescia, quest'oggi impegnato nella sfida della 31^ giornata del campionato di Serie B contro il Pordenone: come infatti riferisce Tuttosport, il numero uno del club "è sempre alle prese con l’inchiesta della Procura di Brescia che lo sta indagando per una serie di motivazioni: evasione fiscale ed esterovestizione le accuse più gravi. Il pm ha richiesto il carcere per il presidente e i domiciliari per la moglie e un paio di collaboratori stretti di Cellino ma c’è anche la richiesta di un blocco dei beni dell’imprenditore sardo per un totale di 50 milioni tra mobili e immobili. Un provvedimento che se venisse preso andrebbe, a cascata, a ricadere anche sulla società inglese controllante del Brescia calcio. E a quel punto Cellino sarebbe in grossa difficoltà nel continuare a gestire la società. Il giudice si è preso un paio di settimane prima di decidere il da farsi".

C'è però fiducia da parte dello stesso Cellino: "Credo nella giustizia e in Dio. In questi giorni sto pregando molto e auguro a tutti che la Pasqua porti bontà e serenità e che ci liberi dall’incubo del virus. Brescia è una bella città, mi trovo bene e quello che sto facendo ogni giorno dimostra che voglio rimanere".