Brescia, con Clotet è tutto un altro Ayé. E dopo un mese non può più essere un caso

vedi letture

Florian Ayé è definitivamente sbocciato. Dopo le difficoltà in Serie A e nella prima parte di questa stagione di Serie B infatti il francese ha cambiato decisamente marcia nell’ultimo mese. Un’esplosione coincisa con l’arrivo di Pep Clotet sulla panchina del Brescia totalmente rivitalizzato (due vittorie, tre pari e una sconfitta il suo score) dopo le prestazioni altalenanti dei suoi predecessori. E se un paio di gare possono essere un caso, un mese consecutivo fa pensare che il tecnico catalano abbia toccato le corde giuste nel francese e forse trovato il modo di esaltarne le qualità offensive. Con quello di questa sera infatti sono sette le reti messe a segno da Ayé nelle ultime sei gare giocate in un mese (dal sei febbraio al due marzo). Una media incredibile per il classe ‘97 che sta rimpiazzando al meglio Alfredo Donnarumma, alle prese con una stagione complicata fra infortuni e Covid, con il bomber biancoazzurro che può recuperare la forma migliore con tutta calma visto che al gol ci pensa un ritrovato che non andava a segno con questa continuità dai tempi del Clermont in Ligue2 quando ne segnò 18 in 38 gare.