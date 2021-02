Brescia-Cremonese, le formazioni ufficiali: Skrabb dal 1', Fiordaliso rimpiazza Coccolo

vedi letture

Una vittoria che per la Cremonese manca a Brescia dal '95, e un Brescia preoccupato per le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto patron Massimo Cellino: la sfida del "Rigamonti" delle 14:00, valida per la 24^ giornata del torneo di B, si giocherà anche sui nervi.

Proprio i padroni di casa optano per il consueto 4-3-1-2 voluto da Clotet, anche se sulla trequarti quest'oggi a Jagiello è preferito Skrabb, mentre a centrocampo, come da previsione, Labojko ha vinto il ballottaggio su Van de Looi. Sul versante opposto, è Fiordaliso a sostituire l'infortunato Coccolo; confermato il trio sulla trequarti a supporto di Ciofani, mentre è ancora panchina iniziale per Colombo, mai dal 1' dal suo arrivo a Cremona.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Pajac; Labojko, Bjarnason, Bisoli; Skrabb; Ayè, Donnarumma

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Gaetano, Baez; Ciofani.