Brescia, Dionigi: "Serie B strana. Solo in poche gare il risultato è scontato". I convocati

vedi letture

Alla vigilia del match contro il Pisa Davide Dionigi, tecnico del Brescia, ha analizzato le difficoltà del campionato di Serie B in conferenza stampa: “Il campionato di B è particolarmente strano, si fa fatica contro tutti e dove a volte vedi risultati strani. Le partite in Serie B sono tutte uguali, sono pochi i casi in cui il risultato è scontato. Puoi temere Pisa per certi aspetti e Monza per altri. Il nostro obiettivo è trovare continuità anche a livello mentale per affrontare ogni avversario allo stesso modo”.

Questa la distinta con i convocati delle Rondinelle per domani:

Portieri: Joronen, Kotnik, Andrenacci

Difensori: Mateju, Chancellor, Mangraviti, Martella, Verzeni, Papetti

Centrocampisti: Van de Looi, Spalek, Zmrhal, Labojko, Jagiello, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Ghezzi, Skrabb

Attaccanti: Donnarumma, Ayé, Ragusa, Fridjonsson