Brescia, la fine di un’era. Contro il Pescara l’ultima gara con UBI sulle maglie

Una storia lunga 30 anni, con una pausa fra il 1995 e il 2001, che terminerà domani con la sfida contro il Pescara. È quella fra il Brescia e lo sponsor UBI nata nel 1991 quando ancora la banca si chiamava Credito Agrario Bresciano e passata per i vari cambi di nome dell’istituto (Banca Lombarda, Banco di Brescia, Ubi Banco di Brescia e infine UBI Banca). Come riporta Il Giornale di Brescia domani terminerà questo accordo di sponsorizzazione con il club di Cellino che concluderà la stagione senza alcuno sponsor in attesa di trovarne uno per la prossima stagione che potrebbe anche essere in continuità col passato. Secondo il quotidiano infatti è in corso un dialogo con Intesa Sanpaolo che recentemente ha rilevato proprio UBI Banca.