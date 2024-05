Ufficiale Brescia, mister Maran prolunga fino al 2026. E con lui anche il suo staff

vedi letture

Primi passi per il futuro in casa Brescia. È infatti con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il club lombardo comunica "di aver raggiunto l’accordo con il Mister Rolando Maran per il prolungamento del contratto fino a giugno 2026.

Insieme al tecnico proseguiranno l’avventura l’allenatore in seconda Christian Maraner, i preparatori atletici Andrea Tonelli e Luigi Posenato, l’allenatore dei portieri Massimo Lotti e il Match Analyst Davide Farina.

La decisione di confermare l’intero staff tecnico rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto nella stagione sportiva 2023/2024 con il raggiungimento dei Playoff".