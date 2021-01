Brescia-Monza 0-1, le pagelle: papera clamorosa di Joronen, Brocchi ringrazia

Brescia - Monza 0-1

Marcatori: 56' Frattesi (M)

BRESCIA

Joronen 4 - In una partita simile non si possono commettere certi errori. La papera su Frattesi pesa come un macigno, da quel momento in poi perde lucidità.

Papetti 6 - Su Dany Mota va subito in difficoltà, poi prende le misure e riesce a posizionarsi meglio sulle azioni offensive del portoghese. (Dall’85’ Fridjonsson s.v.)

Chancellor 5,5 - Un paio di sbavature fanno scattare il campanello d’allarme, poi commette due fallacci inutili. Lascia spazio alle azioni offensive degli ospiti.

Mangraviti 6 - Nella difesa a tre sembra trovarsi meglio, anticipa spesso Boateng e non lo fa giocare. Ma lascia troppa libertà a Frattesi nell’azione del gol.

Karacic 6 - Uno dei migliori in campo per la compagine di Dionigi. Si propone spesso sulla corsia destra e mette un paio di palloni interessanti in mezzo non sfruttati dai compagni.

Bisoli 6,5 - Rischia di segnare un gol incredibile dalla distanza, ma la conclusione esce di pochissimo. Non molla mai, ci mette sempre la gamba.

Van de Looi 5,5 - Si muove bene tra le linee, ma il cartellino giallo dopo i primi minuti lo condiziona. Qualche apertura interessante, ma deve ancora migliorare. (Dal 75’ Dessena 6 - Prova a scuotere i suoi, ma il momento negativo non aiuta).

Martella 6 - Ci prova sempre, l'atteggiamento è quello giusto. C'è solo un problema, non lo segue praticamente nessuno. Diversi cross interessanti come il collega sulla corsia opposta, ma nessuno si fa trovare pronto.

Spalek 5,5 - Dionigi lo mette tra le linee per poter cercare un rifinitore: inizia bene come tutta la squadra, ma quando il ritmo si alza sbaglia troppo. (Dall’81’ Jagiello s.v.).

Donnarumma 5 - Manca soprattutto nel passaggio finale. Non è sicuro e non sta vivendo un buon momento, si nota in ogni azione: poche occasioni da gol, sbaglia troppo.

Ayé 4,5 - Primo tempo di corsa, nella ripresa scompare gradualmente dal match. Viene anticipato costantemente dalla difesa ospite, non riesce mai a tenere il pallone. (Dall’81’ Ragusa s.v.).

MONZA

Di Gregorio 6,5 - Non subisce molti tiri verso lo specchio della porta, ma quando bisogna metterci le mani non si tira indietro. Parate decisive, dà sicurezza ai suoi.

Donati 6 - Fa capire come gira dalle sue parti con l’anticipo su Spalek. Difensore roccioso, non risparmia nessuno. Esperienza e qualità al servizio di Brocchi.

Bellusci 6 - Partita nervosa, commette un fallo duro su Donnarumma e accende gli animi. Dopo il gol riesce a gestire meglio la difesa soprattutto per l'atteggiamento rinunciatario dei padroni di casa.

Bettella 6,5 - Insieme al compagno di reparto concede davvero poco alla compagine di casa, il Brescia poi non fa nulla per sistemare le cose.

Carlos Augusto 6 - Non spinge come al solito. Nella ripresa dà maggior supporto ai centrocampisti, si ritaglia uno spazio maggiore sulla corsia destra.

Barillà 6 - Quando trova spazio tenta l’inserimento, coi suoi movimenti crea qualche difficoltà ai tre centrali. Nella ripresa cala i giri del motore.

Barberis 6,5 - Si mette in mezzo al campo e gestisce le operazioni. Soprattutto nel momento cruciale si carica i suoi sulle spalle. (Dall’91’ Fossati s.v.)

Frattesi 7 - Il classico tiro gol da tre punti. Si inserisce coi tempi giusti e trova la zuccata vincente che regala il secondo posto al Monza. E sullo schema non doveva nemmeno entrare in area di rigore. (Dal 79’ Armellino s.v.).

Boateng 5,5 - I compagni lo cercano molto, ma non è nella sua miglior serata. Si vede pochissimo anche in attacco, non riesce a trovare lo spazio giusto.

Gytkjaer 5,5 - Sbaglia una buona occasione nella ripresa che avrebbe potuto chiudere prima il match. Un po’ in ombra rispetto al compagno di reparto. (Dall’85’ Maric s.v.).

Mota 6,5 - Nel momento peggiore dei suoi mette la quarta e sgasa, creando un bel po' di problemi ai padroni di casa. Si muove bene, conquista anche due punizioni pericolose.