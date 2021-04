Brescia-Pordenone 4-1, le pagelle: Ndoj sugli scudi, Musiolik segna il gol della bandiera

vedi letture

BRESCIA-PORDENONE 4-1

Marcatori: 9' Ndoj, 15' Cistana, 20' Musiolik, 39' Ndoj, 88' Labojko

BRESCIA

Joronen 6 - Incolpevole sul gol. Per il resto ha poco lavoro da svolgere.

Karacic 6 - Buona partita, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa spinge meno. (dall'80 Bjarnason s.v.).

Cistana 6,5 - Difende sempre bene e trova anche il gol in una delle sue proiezioni offensive.

Mangraviti 6 - Non sbaglia nulla. Pericoloso anche in fase offensiva.

Martella 6,5 - Uno dei più positivi. Spinge e mette sempre al centro palloni interessanti e pericolosi.

Van de Looi 6,5 - Gioca semplice ma con pochi errori. Regia sempre ottima.

Bisoli 6,5 - Sfiora un paio di volte il gol. Esce molto dolorante vittima di crampi. (dall'80' Mateju 6 - In 10 minuti serve l'assist per il poker di Labojko).

Ndoj 7 Una doppietta favolosa con due destri a giro in fotocopia che finiscono all'incrocio dei pali.- (dal 66' Labojko 6,5. - Entra e cala il poker nel finale)

Pajac 6 - Buona prestazione da trequartista. Si muove bene ed è spesso pericoloso. (dal 57 Spalek 6. - Entra e dà una mano nell'ultima mezzora)

Ayé 5,5 - Nel Brescia che domina manca la sua firma. Oggi un po' in ombra rispetto al solito.

Jiagiello 6 - Si muove bene tra le linee. Qualche giocata di personalità.

PORDENONE

Bindi 5,5 - Poteva fare meglio sul quarto gol. Per il resto non ha grandi colpe.

Berra 5 - Un po' in difficoltà. Il lungo stop si è fatto sentire.

Stefani 6 - Partita di sostanza. Concede poco o nulla a un cliente ostico come Ayè.

Chrzanowski 5,5. - In difficoltà nei primissimi minuti. Esce poi per un problema fisico. (dal 26' Bassoli 5,5 - Anche lui con qualche sofferenza di troppo in fase difensiva).

Barison 5,5 - Oggi meno spinta del solito e poche sortite offensive.

Magnino 5,5 - Si accende solo a tratti. Non trova mai i corridoi giusti.

Misuraca 5,5 - Fa un po' fatica a trovare la posizione giusta. Anche lui come i compagni paga il lungo stop (dal 67' Pasa 6 - Entra bene e prova a dare un po' di verve ai suoi).

Biondi 5 - Non riesce a rendersi pericoloso. Tra le linee non incide. (dal 67' Scavone 6 - Entra e ci prova subito con un destro, ma non inquadra la porta).

Zammarini 6 - Gioca una buona partita e sfiora il gol a inizio ripresa con un destro che finisce di poco a lato. (dal 77' Butic s.v.)

Musiolik 6 - Con una bella giocata trova il gol del provvisorio 1-2 ma poi il Brescia decolla e lui si spegne.

Ciurria 6,5 - Il migliore dei suoi. Lotta, corre e propiziona il gol di Musiolik con un velo delizioso. Il suo recupero è importante per Tesser. (dal 76' Calò s.v)