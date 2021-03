Brescia-Reggina 1-0, le pagelle: Van de Looi pesca il jolly, Ayé spento. Flop Okwonkwo

BRESCIA-REGGINA 1-0

Marcatore: 46' Van de Looi

BRESCIA

Joronen 6 - Praticamente mai chiamato in causa dagli attaccanti amaranto, gli errori di mira degli avversari gli facilitano il compito. Soltanto una parata a terra sul destro di Rivas.

Karacic 6 - Non riesce a prendersi la scena come Martella sulla corsia opposta ma svolge il compitino senza sbavature, quelle poche volte che c'è da spingere non si tira indietro.

Cistana 6,5 - Soltanto una leggerezza sul finale del primo tempo ma ringrazia per l'errore Okwonkwo per il resto non rischia quasi mai, coppia affiatata quella con Chancellor. Nel secondo tempo non sbaglia nulla.

Chancellor 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale di Clotet, con Cistana probabilmente una delle coppie meglio assortite della B. Non ha molti problemi nel limitare Okwonkwo.

Martella 6,5 - Il valore aggiunto della fase offensiva del Brescia, tanta spinta lungo la corsia mancina e spesso riesce a passare alle spalle di Rivas scodellando ottimi traversoni in mezzo. Prestazione di livello.

Bisoli 6 - Giocatore estremamente intelligente, non ruba l'occhio ma è utile in ogni zona del campo. Clotet nel secondo tempo lo sposta lungo la destra e sicuramente non demerita. (Dal 87' Ghezzi sv).

Van de Looi 7 - All'inizio è leggermente limitato dalla marcatura stretta di Kingsley, con il tempo trova il modo per districarsi dell'avversario e proprio in avvio di secondo tempo pesca il jolly di serata che sblocca il punteggio.

Bjarnason 6,5 - Un brutto cliente per la mediana amaranto, sempre molto attivo e anche ruvido quanto basta. L'islandese non lascia nulla al caso e ingaggia un bel duello con Delprato. (Dal 61' Pajac 5,5 - Non entra benissimo, troppi errori quando servito sulla sinistra).

Jagiello 6 - Tutto sommato un prova sufficiente da parte dell'ex Genoa, posizione intermedia la sua che gli consente di muoversi tanto tra le linee. Abbastanza pericolosi i suoi calci da fermo. (Dal 61' Labojko 6 - Rafforza muscolarmente il centrocampo).

Ragusa 6 - Partita da ex per l'attaccante del Brescia che prova a rendersi pericoloso in entrambi i tempi, la prima occasione porta la sua firma. Gira bene attorno al francese Ayé. (Dal 75' Fridjonsson sv).

Ayé 5,5 - Si è inceppato contro il Frosinone, lo stesso fa anche con la Reggina. Il francese ha una buona occasione nel primo tempo ma la spreca, soffre la marcatura di Loiacono. (Dal 75' Donnarumma sv).

REGGINA

Nicolas 6 - Sempre attento, specie sulle uscite alte quando non sbaglia praticamente mai un intervento. Non può nulla invece sul mancino perfetto da tre punti di Tom Van de Looi.

Lakicevic 5,5 - La corsia di destra della Reggina è quella presa maggiormente d'assalto dal Brescia, per l'ex Venezia risulta abbastanza complicato tenere a bada Bruno Martella. (Dal 53' Bianchi 6 - Buon impatto con la sfida, manca di poco il pallone nel finale che poteva valere il pareggio).

Loiacono 6,5 - Ha un compito complicato, quello di tenere a bada un Ayé che nelle ultime gare di campionato ha sempre fatto male alle difese avversario. Puntuale e preciso sul francese.

Stavropoulos 6 - Il centrale greco si rende protagonista dell'assist involontario per Van de Looi ma non ha grandi colpe, per il resto riesce sempre a svettare sui palloni alti e conferma le buone impressioni sul suo conto.

Liotti 6 - Conclude la partita con i crampi, una prestazione buona quella dell'ex Pisa che lavora tanto soprattutto in fase difensiva. Prova a dare tutto e stavolta non punge in attacco.

Delprato 5,5 - Giocatore duttile, Baroni lo utilizza un po' ovunque ma stavolta non brilla nella posizione di mediano. Costretto al fallo sistematico, meglio quando torna terzino nel secondo tempo.

Crisetig 6 - Torna titolare dopo la panchina con il Monza, nonostante il risultato una prova sufficiente per l'ex Benevento. Gioca tanti palloni in mezzo al campo e sbaglia poco in costruzione.

Rivas 5,5 - Il colpo di tacco al volo a liberare Kingsley è un gioiello, peccato sia solo una delle poche giocate azzeccate dell'honduregno. Corre tanto ma spesso si dimentica di Martella che lo svernicia alle spalle. (Dal 68' Denis 6 - Soprattutto nel finale è protagonista degli assalti amaranto caricandosi sulle spalle il peso dell'attacco).

Kingsley 5 - La mossa a sorpresa di Marco Baroni, posizione inusuale quella di trequartista ed utilizzato per marcare stretto Van de Looi. Poco convincente, ha la grande occasione per sbloccare il risultato ma si divora un rigore in movimento. (Dal 53' Menez 5,5 - Più croce che delizia anche oggi, nervoso e poco incisivo).

Bellomo 6 - Quando alza la testa spesso non sbaglia la scelta del servizio per i compagni, ancora una volta titolare e non delude. Viene marcato stretto da Karacic per tutto il corso della sfida. (Dal 68' Situm 6 - Nel finale per poco non regala l'assist per Delprato).

Okwonkwo 5 - Non funziona la coppia nigeriana per gli amaranto, sia lui che il compagno Kingsley non riescono a rendersi pericolosi. L'ex Bologna viene murato sempre da Cistana e Chancellor, un passo indietro rispetto all'ultima prestazione contro il Monza. (Dal 60' Montalto 6 - Riceve pochi palloni giocabili per rendersi pericoloso).