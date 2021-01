Brescia, Sabelli si ferma nel riscaldamento: dentro Ragusa. Canchellor out per scelta tecnica

Prima ancora di iniziare il Brescia perde già un uomo. Si tratta dell'esterno Sabelli costretto ad alzare bandiera bianca durante il riscaldamento a causa di un problema fisico. Al suo posto il tecnico Dionigi ha schierato così il più offensivo Ragusa pur non modificando, almeno apparentemente, lo schieramento tattico. In difesa invece c'è da registrare l'assenza di Canchellor, giocherà Papetti al suo posto. Il venezuelano siede in panchina per scelta tecnica.