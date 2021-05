Brescia-SPAL 3-1, le pagelle: Bjarnason spadroneggia, Ndoj ispirato, Strefezza non basta

Brescia-SPAL 3-1

Marcatori: 28' Bjarnason, 63' Ayé, 65' Strefezza, 79' Jagiello.

BRESCIA

Joronen 6 - Strefezza lo buca con un tiro imprendibile, per il resto fa buona guardia sugli assalti della Spal.

Mateju 6 - Si vede pochissimo fino alla giocata che si traduce nel 3-1 di Jagiello: raccoglie il suggerimento di Bjarnason e si proietta in avanti consegnando al compagno un ottimo assist.

Cistana 6 - Cresce con il passare dei minuti acquistando sicurezza nelle marcature. Non perde la concentrazione anche nel finale.

Mangraviti 6,5 - Importante la chiusura su Murgia per evitare il pareggio prima dell'intervallo. Sempre attento e dinamico negli interventi difensivi.

Martella 6 - Diligente ed ordinato, mette diversi cross ma progressivamente si spegne un po'. Dal 32' s.t.: Pajac n.g. - Entra per blindare il risultato.

Bisoli 6,5 - Lotta con caparbietà e incassa anche diversi colpi affrontando ogni contrasto a viso aperto. Manca un po' di precisione negli ultimi metri.

Van de Looi 5,5 - Poco in evidenza nell'arco della partita, ha qualche lampo ma nel complesso non emerge.

Ndoj 7 - Spende molto e partecipa ad entrambe le fasi di gioco non disdegnando qualche chiusura più "fisica". Quando gira lui, gira tutto il Brescia. Dal 24' s.t.: Jagiello 7 - Ingresso e gol, cosa chiedere di più? Gran conclusione a giro che blinda una vittoria fondamentale per le Rondinelle.

Bjarnason 7,5 - Birkir is on fire! Nel primo tempo è l'elemento più vivace nella formazione di Clotet, si incarica di sbloccare il punteggio con una spizzata su calcio d'angolo e tiene sempre in apprensione gli avversari. Nella ripresa si fa prendere dalla generosità dispensando assist e giocate illuminanti per i compagni.

Ayé 7 - Gioca una partita piuttosto attendista, riuscendo a piazzare la zampata nel momento migliore del Brescia. Tempestivo. Dal 35' s.t.: Labojko n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Ragusa 6,5 - Spreca un'occasione invitante ad inizio gara ma si riscatta con un gran gesto in occasione del raddoppio: raccoglie la respinta di Berisha e regala ad Ayé un assist coi fiocchi. Dal 24' s.t.: Donnarumma 6 - Fa tirare il fiato ad un Ragusa piuttosto stanco. Dopo il gol di Jagiello il compito del Brescia è solo quello di mantenere il risultato.

SPAL

Berisha 5,5 - Alterna alcune parate importanti a qualche indecisione, ma il passivo pesante non grava sulla sua coscienza.

Dickmann 5 - Si perde la marcatura di Bjarnason in occasione del vantaggio bresciano ma è un concorso di colpa con Tomovic. Nel complesso, però, appare poco in palla. Dal 1' s.t.: Sala 5,5 - Leggermente meglio del compagno in fase offensiva, ma le coperture non sono impeccabili.

Tomovic 5,5 - Commette qualche indecisione che spalanca gli spazi agli assalti del Brescia.

Okoli 6 - Più sicuro del compagno, cerca di sfruttare i suoi centimetri anche in occasione di qualche calcio piazzato a favore.

Sernicola 5 - Inverte la sua fascia di competenza dopo l'ingresso di Sala. Nel primo tempo ha a che fare con un ruvido Bisoli, nella ripresa si trova a contrastare Ndoj ma fatica a contenerlo. Dal 38' s.t.: Spaltro n.g. - Entra con il piglio giusto.

Segre 6,5 - Prestazione generosa da parte del centrocampista ferrarese che non si risparmia e riconquista innumerevoli palloni. Dal 37' s.t.: Asencio n.g. - Solo pochi minuti per incidere.

Esposito 5,5 - Appare piuttosto sacrificato su compiti prevalentemente di rottura del gioco avversario. Manca quel guizzo in più per sfruttare le sue qualità.

Mora 6 - Lotta caparbiamente da vero capitano, si alterna in entrambe le fasi ma spende tantissimo e finisce la partita in riserva.

Murgia 6 - Si impegna per dare supporto ai compagni, dialoga bene con strefezza e tenta alcune conclusioni personali. Sfortunato sulla chiusura di Mangraviti che gli nega il gol. Dal 15' s.t.: Di Francesco 6 - Restituisce freschezza alla fase offensiva della Spal che sembra poter recuperare lo svantaggio, tuttavia manca l'adeguata finalizzazione alle iniziative ferraresi.

Paloschi 5,5 - Ha addosso un po' di ruggine dopo il lungo stop e si vede. Qualche sporadico tentativo di impensierire Joronen, nel complesso però i difensori avversari lo imbrigliano. Dal 15' s.t.: Floccari 5 - Il suo ingresso dovrebbe restituire verve all'attacco spallino, invece non incide mai.

Strefezza 7 - Parte da attaccante ma esprime al massimo il suo potenziale quando viene arretrato sulla trequarti nella seconda parte di gara. E' autore di un gol splendido e delle giocate più pericolose della Spal.