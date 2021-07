Brocchi: "Boateng ha dato tanto al Monza. Balotelli? Non è il bad boy che tutti dicono"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato anche dei due big che hanno vestito la maglia biancorossa nella passata stagione, Mario Balotelli e Kevin-Prince Boateng: "Quando hai in squadra giocatori che hanno quella notorietà, ci si aspetta che tutto giri nella maniera giusta. In realtà penso che Prince abbia dato tanto alla squadra, ha solo avuto un periodo difficile in seguito a un infortunio. Mario invece è arrivato in condizioni fisiche precarie, ha cercato di recuperare subito e anche lui si è fatto male due volte nel giro di poco tempo, e quindi il suo ingresso in squadra è avvenuto lentamente. In ogni caso con le sue sei reti ha fornito un contributo importante. Ho sempre avuto un grande feeling con lui, fin da quando eravamo al Milan. L’etichetta di bad boy che gli anno appiccicato addosso non corrisponde alla realtà. È un giocatore dalle qualità indiscutibili, per me è ancora oggi uno degli attaccanti più forti in circolazione".