Brunetta: "Continuare a Parma era la mia priorità, ma sono stato vicino a River e Racing"

Come riferisce parmalive.com, dalle frequenze di Radio Colonia è intervenuto il trequartista del Parma Juan Brunetta. Che ha svelato un retroscena di mercato: "Prima di definire la permanenza a Parma, ho ricevuto un'offerta da parte di River e Racing. Sono stato vicino a entrambe le società. Andare in un grande club come il River sarebbe stata una bella sfida, tant'è che ero un po' in ansia: spero di poterci giocare un domani. A gennaio ho parlato con diverse società argentine, ma sono rimasto a Parma e ne sono felice: continuare in Europa era la mia priorità. Il Parma si sta rinforzando, punta a tornare subito in A. Spero costruisca una bella squadra per poter lottare al vertice. Buffon? Sarà pazzesco averlo come compagno di squadra: posso imparare tanto da un giocatore che ha avuto una carriera di altissimo livello".