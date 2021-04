Bucchi: "Empoli e Lecce verso la A diretta. Ai playoff Salernitana avversario ostico"

Un'esperienza non felicissima all'Empoli per mister Christian Bucchi, che dalle colonne de La Gazzetta dello Sport si è espresso così proprio sulla formazione azzurra: "L'Empoli merita per quello che ha fatto. Bisogna vedere come riparte, dopo gli stop per Covid vedo che i problemi vengono verso la terza partita. Se venerdì conferma il vantaggio, ha nell’organico le risorse per arrivare in fondo. E il calendario aiuta con Salernitana-Monza e Monza-Lecce: all’ultima con il Lecce potrebbero fare festa insieme. Proprio il Lecce è lanciatissimo. Gioca bene e vince partite che magari prima pareggiava. E’ competitivo dall’inizio, come tutte le retrocesse ha avuto bisogno di un po’ di tempo. Ora la difesa è solida e Coda non sbaglia un colpo. Deve arrivare a Monza senza la Salernitana di mezzo e almeno a +4, così non rischia".

E sui campani: "E’ in corsa per il secondo posto, ma ai playoff sarà l’avversario peggiore, soprattutto se arriva terza. Decisive le due gare in casa di fila con Venezia e Monza, poi le ultime due ha un Empoli magari già in A e un Pescara magari già in C".