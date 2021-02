Caligara: "Sono un jolly di centrocampo. Contro il Brescia ho visto un ottimo Ascoli"

Il centrocampista dell'Ascoli Fabrizio Caligara, arrivato dal Cagliari, ha parlato al sito del club marchigiano spiegando i propri obiettivi per questa nuova avventura: "“Sono una mezzala, destra o sinistra non fa differenza, prediligo un centrocampo a tre, ma ho giocato anche a quattro, come quest’anno al Cagliari con Mister Di Francesco. Quando ero nella Primavera della Juventus ho ricoperto per un anno anche il ruolo di centrale. Insomma, sono un jolly di centrocampo. Pinna, arrivato qui da poco, mi ha detto che si sta bene e inoltre il DS Polito mi ha cercato insistentemente attraverso il mio procuratore negli ultimi giorni. Conosco Mister Sottil attraverso il figlio Riccardo, mio compagno di squadra a Cagliari. Ritrovo all’Ascoli anche Corbo, col quale ho condiviso in passato l’esperienza nelle nazionali giovanili. Inizio questa nuova avventura con tanto entusiasmo, ancor più di quello che avevo prima, in questi mesi voglio dare tutto quello che ho per questa maglia, per i compagni e per la città. Sabato ho visto la partita, l’Ascoli ha disputato un ottimo match, si vede che la squadra ha voglia di raggiungere l’obiettivo, è stata una gara di carattere, vinta all’ultimo proprio grazie a questo. L’esordio in Champions a 17 anni? Una bella esperienza senz’altro, ma non l’ho mai vissuta come un punto di arrivo, dopo esperienze così bisogna trovare subito il binario giusto e mettersi in riga perché altrimenti rischi di tornare solo indietro e non andare avanti”.