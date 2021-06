Caos Salernitana. Il Dg del Cittadella: "Attendiamo: se possiamo far qualcosa, ci saremo"

Il Benevento è alla finestra, il caos legato alla Salernitana lascia una piccola speranza ai sanniti, che in caso di non iscrizione dei granata potrebbero pensare all'immediato ritorno in A tramite ripescaggio.

Alla finestra pare però esserci anche il Cittadella, con il Dg Stefano Marchetti che in merito, come riferisce La Gazzetta dello Sport, si è così espresso: "Siamo alla finestra, se ci sarà modo di fare qualcosa non ci tireremo indietro. Bisogna però capire prima di tutto come finirà la vicenda Salernitana, quindi chiarire i metodi di ammissione-ripescaggio. Di certo seguiamo la cosa, vedremo come si svilupperà. È inutile mettere il carro davanti ai buoi".