Ufficiale Carrarese, arriva l'attaccante Cissé dall'Atalanta: prestito fino a fine stagione

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moustapha Cissé, che vestirà la maglia del club apuano sino al 30 giugno 2027". Con questa nota il club toscano ha annunciato l'arrivo di un innesto per il reparto offensivo.

Le caratteristiche e la carriera

L’attaccante guineano, classe 2003, è dotato di una grande rapidità, progressione palla al piede e una struttura fisica longilinea. Forte negli spazi aperti e nel superare l'uomo nell'uno contro uno, unisce a un'ottima tecnica di base una spiccata propensione nella finalizzazione dell'azione.

In carriera, 55 presenze e 14 reti con la maglia dell’Atalanta Under 23 ma anche la soddisfazione di 4 presenze in prima squadra, tra Europa League e Serie A, coronate con la gioia di un’indimenticabile rete nel massimo campionato italiano di calcio, nel marzo 2022, contro il Bologna.

Di seguito le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul contratto

: “Sono molto felice di essere qua, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Seguo da 2 anni la Carrarese in Serie B, e mi ha sempre molto impressionato per lo spirito di squadra e la determinazione che dimostra nel voler raggiungere gli obiettivi. Per quanto riguarda la stagione che verrà, sono fiducioso di potermi ritagliare il giusto spazio, contribuendo al contempo ai risultati del gruppo, che ovviamente sono la mia priorità. Dal punto di vista tattico, amo attaccare la profondità sfruttando la mia velocità, infatti il giocatore a cui mi ispiro è Victor Osimhen, che da sempre è il mio idolo”.