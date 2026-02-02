TMW Dopo il Radomiak anche il Pescara ci prova per Cisse dell'Atalanta. La situazione

Dopo il Radomiak Radom, club polacco che in giornata aveva avanzato una seconda offerta per Moustapha Cisse, sul calciatore classe 2003 si sta muovendo anche il Pescara in Serie B. I nerazzurri però stanno facendo muro, come accaduto coi polacchi, visto che non hanno ancora preso un attaccante e non vorrebbero restare scoperti in avanti. Anche in questo caso si starebbe trattando, c'è una riunione in corso, sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Dopo il primo gol in Serie A, nel febbraio del 2022 al Bologna, Cissè era balzato agli onori delle cronache per la sua storia particolare. “Sono contento di aiutare la squadra. È una cosa emozionante per me, perché finora non posso credere che qualcuno come me alla prima partita in Serie A segna e ti fa vincere. Questa cosa mi fa piacere. Tutti mi dicono che è un bel gol, ma è il frutto del lavoro che facciamo qui. È importante ringraziare la società. A Lecce io guardavo l’Atalanta in tv. Quando mi dissero che il direttore era venuto per vedermi pensavo mi prendessero in giro. Per me il calcio era solo per divertimento. Poi mi chiamarono per dirmi che l’Atalanta voleva farmi fare un provino e ora mi ritrovo qui. Non trovo le parole per descrivere le emozioni“.