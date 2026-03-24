Carrarese, Bleve: "Il derby con lo Spezia ha un valore doppio. I tifosi ci chiedono la vittoria"

“Vincere è sempre bello, se poi lo fai anche senza prendere gol è ancora meglio, ma non sono io ad avere i meriti, vanno distribuiti a tutti”. Il portiere della Carrarese Marco Bleve parla così a Radio Sportiva tornando sul successo contro il Bari: “Mister Calabro sa benissimo quali sono le mie caratteristiche e che si può fidare di me per il gioco con i piedi anche se dipende dalle gare. Secondo me oggi per un portiere è fondamentale saper giocare la palla perché in questo modo, quando possibile, si destabilizzano gli avversari”.

Bleve poi si sofferma sugli attaccanti più forti che ha incontrato in Serie B: “Ce ne sono tanti che magari non vengono troppo citati, penso ai fratelli Shpendi, ma anche a Okoro della Juve Stabia che mi ha impressionato e poi Adorante e anche il nostro Abiuso. Tutti loro possono avere un futuro importante

Infine uno sguardo al derby con lo Spezia da cui passa una parte di salvezza: “Tutti sappiamo quanto è importante la partita in primis per noi, ma anche per i tifosi. Anche se si tratta di due città di due regioni diverse viene chiamato derby ed è sentitissimo. - conclude Bleve come riporta Spezia1906.com - È veramente importante, dopo il 3-0 di Bari ci hanno chiesto di vincerlo. Se ci riusciremo coroneremo un sogno di un popolo che non aspetta altro. Ha un valore doppio per tutti noi”.