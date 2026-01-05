Carrarese, Bleve: "Abbiamo margini di miglioramento. Vogliamo iniziare bene il 2026"

Archiviata la sosta, e con la sfida al Bari che si avvicina, in casa Carrarese è stato il portiere azzurro Marco Bleve a fare il punto della situazione, parlando ai canali ufficiali del club: "Durante questo pausa abbiamo avuto la possibilità di trascorrere del tempo con le nostre famiglie e di rilassarci un po': credo che lo stacco dal lavoro quotidiano sia stato utile per tutti, avevamo bisogno di recuperare le giuste energie sia fisiche che mentali. Adesso, siamo tornati alla nostra solita routine, determinati più che mai e carichi per affrontare questa seconda parte di campionato che ci aspetta. Già a partire da sabato siamo chiamati in causa per un match importante, contro una grande squadra come il Bari, ma stiamo preparando questa gara con grande attenzione, motivati e desiderosi di iniziare con il piede giusto il 2026, con l’obiettivo di regalare una gioia ai nostri tifosi".

A proposito di tifosi, aggiunge: "Credo che giocare a casa nostra possa aiutarci nell’arco dei novanta minuti, nella speranza che possa diventare un vero e proprio fattore a nostro vantaggio in tutta questa seconda parte di campionato, proprio come lo è stato nella passata stagione".

Bleve non si sbilancia invece sul futuro: "Anche se il girone d’andata sta volgendo verso la fine, credo sia presto per tracciare un bilancio sulla stagione, anche se sono convinto di poter dare un giudizio positivo su quello che la squadra ha dimostrato in campo sino a ora. Credo che questo gruppo abbia ancora dei grandi margini di crescita e penso si possa ancora migliorare su tanti aspetti, ovviamente intraprendendo la strada del duro lavoro quotidiano".