Ufficiale Carrarese, rinnovo triennale fino al giugno 2027 per Manuel Cicconi

Carrarese Calcio 1908 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Manuel Cicconi: il centrocampista classe 1997 sarà azzurro fino al 30 giugno 2027.

Di seguito le sue parole dopo la firma sul contratto: “Sono molto felice per questo rinnovo, devo ringraziare la società e l’allenatore per la fiducia e la stima che ripongono in me. A questo punto della mia carriera , è probabilmente giusto, dare continuità a questo percorso iniziato due anni fa. Nello scorso campionato, in serie C, è stato raggiunto un traguardo storico mentre quest’anno l’obiettivo è quello di confermarci in questa prestigiosa categoria e regalare ancora gioie ai nostri tifosi che già si sono fatti sentire a Cesena e che saranno sempre al fianco del nostro gruppo in ogni partita.”