Caso Pandolfi, la Corte Federale d'Appello rinvia la discussione sui reclami del Brescia

La Corte Federale d'Appello (Sezione IV), ha pronunciato la seguente ordinanza nei reclami proposti dalla società Brescia Calcio Spa, rispettivamente in data 11 marzo 2021 e in data 19 aprile 2021 contro la società SS Turris Srl e il calciatore Pandolfi Luca per la riforma delle decisioni del Tribunale federale nazionale – sezione tesseramenti - n. 22/TFN – ST 2020/2021 del 5 marzo 2021 e n. 25/TFN-ST 2020/2021 del 12 aprile 2021.

Visti i reclami e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 4 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Marco Stigliano Messuti; presenti, per la reclamante, l’avv. Mattia Grassani, il dott. Massimo Cellino e il dott. Andrea Mastropasqua; per la società S.S. Turris Calcio, l’avv. Eduardo Chiacchio, 2 l’avv. Gianpaolo Calo’ e il Sig. Giuseppe Panariello; per il calciatore Luca Pandolfi, l’avv. Alessandro Calcagno;

Il Collegio, rilevato che alla scorsa udienza del 27 aprile 2021, le parti avevano concordemente annunciato l’imminente definizione di un accordo bonario e avevano, al tal fine, chiesto rinvio dell’udienza concesso dalla Corte; preso atto che, pur sollecitate dalla segreteria della Corte, le parti nulla hanno depositato in atti o comunicato in ordine agli sviluppi di detto accordo bonario né in ordine alla volontà di discutere il reclamo;

P.Q.M.

La Corte federale d’appello rinvia la discussione all’udienza del 10 maggio 2021 ore 11,00, dando termine alle parti, entro la data di venerdì 7 maggio 2021 ore 12,00, di depositare presso la segreteria della Corte a mezzo PST dichiarazione in ordine alla volontà di discutere nel merito il reclamo ovvero di dare notizia dell’accordo bonario eventualmente intervenuto. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.