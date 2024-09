Ufficiale Catanzaro, la bandiera Iemmello rinnova: contratto fino al 2026 per il capitano

"US Catanzaro 1929 comunica che è stato trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale dell’attaccante Pietro Iemmello. Le parti hanno fortemente voluto proseguire il percorso cominciato nel gennaio del 2022, prorogando la permanenza del capitano giallorosso fino a giugno 2026".

Con questa nota il club calabrese ha annunciato il rinnovo della bandiera e capitano Iemmello, attaccante classe '92 nativo proprio di Catanzaro. Il calciatore in questi due anni e mezzo con la maglia giallorossa indosso ha messo a segno 57 reti in 99 presenze permettendo al club di essere promosso in Serie B e di conquistare, lo scorso anno, i play off in cadetteria.