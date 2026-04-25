Catanzaro, Pittarello: "Daremo sempre il massimo per questa maglia e per i nostri tifosi"

Dopo la vittoria casalinga contro lo Spezia, l'attaccante del Catanzaro Filippo Pittarello ha commentato in conferenza stampa: "Il raggiungimento della doppia cifra rappresenta una grande soddisfazione - riporta uscatanzarocalcionews.it - sia a livello personale che collettivo. Non è stato semplice restare sempre concentrati, soprattutto nei momenti in cui le critiche si facevano sentire. Ho sempre percepito la fiducia della società e dell’ambiente, e questo mi ha aiutato a dare qualcosa in più.

Questa partita dimostra dove vuole arrivare il Catanzaro. Anche se abbiamo già conquistato i playoff, non intendiamo affrontare le prossime gare con superficialità. Daremo sempre il massimo per questa maglia e per i nostri tifosi.

Gli obiettivi stagionali? L’anno scorso ci è mancato qualcosa nei playoff, forse un po’ di convinzione. Quest’anno vogliamo affrontarli con maggiore consapevolezza. Il mio sogno resta quello di arrivare in Serie A: continuerò a lavorare per provarci fino alla fine".