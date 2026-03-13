Pittarello: "Padova è un pezzo del mio cuore, ma se segno esulto. Tornare? Mai dire mai"

L'attaccante del Catanzaro sarà in campo all'Euganeo da ex contro la squadra della sua città. Ma esulterà in caso di gol

La sfida di domani fra Padova e Catanzaro sarà speciale per Filippo Pittarello, attaccante in forza ai giallorossi, ma nativo della città veneta ed ex biancoscudato con 15 presenze in prima squadra nel 2014/15. Intervistato da Il Gazzettino il calciatore ha parlato della partita sottolineandone l’importanza: “Per me non è una partita normale contro il Padova, perché essendoci nato e cresciuto è normale che ci sia tanta voglia di far bene e anche di rivalsa. - spiega Pittarello – Per noi è una partita fondamentale in questo momento, sarà una gara complicatissima e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile”.

Pittarello non ha dubbi di come si comporterebbe in caso di gol dell’ex: “Penso che sia rispettoso per me e per la mia attuale squadra esultare se faccio gol. Non mi appartengono scenate come togliersi la maglietta, però è giusto e doveroso esultare perché segnare per un attaccante è il massimo dell’emozione e sarei ipocrita se non rispettassi quell’emozione”.

Pittarello guarda poi al futuro e apre a un possibile ritorno: “Un pezzo del mio cuore farà sempre parte di Padova perché lì è dove tutto è cominciato. Poi nel calcio non si sa mai, ma al momento resto concentrato su quello che stiamo facendo con il Catanzaro. Nel calcio non puoi pensare nemmeno due partite avanti”.