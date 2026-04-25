TMW Il miglior Pittarello nei pro: doppia cifra per l'attaccante che trascina il Catanzaro

C'è la firma di Filippo Pittarello. Ancora una volta. L'attaccante trascina il Catanzaro anche nel caldo primo pomeriggio del "Ceravolo" dove la truppa di Alberto Aquilani travolge lo Spezia per 4-2 mettendo un timbro sul quinto posto. I giallorossi infatti sono certi di disputare il turno preliminare del playout non solo fra le mura amiche ma contro l'ottava squadra del torneo acquisendo un importante vantaggio. E il protagonista è la punta padovana che nel finale ha dato la zampata vincente firmando una doppietta decisiva.

Prima doppia cifra fra i professionisti

E la doppietta segnata agli Aquilotti ha permesso all’ex Cittadella di raggiungere per la prima volta la doppia cifra in un campionato professionistico. L’ultima volta che ha toccato i 10 gol (e per la precisione 14) è stato nel 2019-2020 con la maglia della Luparense in Serie D mentre l’anno prima con la Caronnese (sempre in D) le marcature segnate furono 10. Nei pro invece la doppia cifra l’ha solo accarezzata nel 2020-2021 quando, fra regular season e playoff segnò 9 gol con la Virtus Verona.

Seconda doppietta stagionale

Venendo invece alla stagione in corso, quella di oggi è la seconda doppietta nell’anno solare dopo quella messa a segno contro l’Empoli oltre ai gol singoli realizzati contro Pescara, Modena, Cesena, Sudtirol, Carrarese e sempre contro i gialloblù emiliani al ritorno.