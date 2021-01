Chievo, Aglietti: "Partita difficile, era importante non perdere"

vedi letture

Le dichiarazioni di Aglietti dopo Ascoli-Chievo 0-0.

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio per 0-0 sul campo dell’Ascoli.

Mister, un punto su un campo pesante che dà al Chievo il nono risultato utile consecutivo.

“Oggi era l’ultima partita del girone d’andata. Ci manca ancora una gara e, se mi avessero detto all’inizio che mi sarei trovato in questa situazione, avrei firmato. Il gruppo sta lavorando bene e sta facendo bene. Oggi era una partita difficile: volevamo vincere, ma visto quello che è successo in campo il risultato è giusto. L’Ascoli non ha rubato nulla, oggi noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita e, quando non riesci a giocare come sai, anche non perdere è importante. Visto come si è svolta, la partita di oggi la potevamo anche concludere tornando a casa a mani vuote”.

Una partita fisica e combattuta, in cui vi siete annullati a vicenda: il pareggio può essere visto come un bicchiere mezzo pieno.

“E’ chiaro che, tra oggi e Vicenza, volevamo fare almeno una vittoria e non ci siamo riusciti per motivi diversi. Oggi la partita è stata ancora più difficile rispetto a quella di Vicenza: poche occasioni e tanti passaggi sbagliati da parte nostra. Anche il campo era molto pesante, sia per noi che per loro. Si poteva sbloccare solo su una giocata o un calcio piazzato, ma non c’è stato. Adesso recuperiamo le energie e ci prepariamo per mercoledì, per chiudere al meglio questo girone d’andata. La squadra comunque anche oggi ha dimostrato di essere tosta, seppur in una giornata non positiva”.