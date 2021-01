Chievo, Aglietti: “Vinto nonostante la stanchezza, continuiamo così”

vedi letture

Le dichiarazioni di Aglietti dopo Chievo-Pescara 3-1.

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria casalinga per 3-1 contro il Pescara.

Mister, da dove cominciamo: dall’undicesimo risultato utile consecutivo o dalla prestazione messa in campo dalla sua squadra?

“Questa è una vittoria più preziosa di quella col Cittadella. Oggi siamo partiti benissimo con un bel gol, ma poi si è visto che eravamo un po’ stanchi. Temevo questa partita perché tanti giocatori hanno fatto 4 partite in 10 giorni, il campo era pesante e recuperare a livello mentale non è semplice. Dopo il loro pari il Pescara si è un po’ accontentato del pareggio, mentre noi siamo stati in campo bene e abbiamo ripreso l’inerzia della gara. Il gol all’inizio del secondo tempo ci ha dato una grossa mano, perché ha fatto sì che ci tranquillizzassimo un po’ tornando in vantaggio e poi l’abbiamo portata a casa bene. Questo gruppo l’ho elogiato tante volte: penso che si capisca perché io parlo bene di questi ragazzi. Talvolta si danno per scontati i risultati, come la vittoria che avremmo dovuto ottenere ad Ascoli: non è mai facile vincere. Noi negli ultimi 10 giorni abbiamo fatto un cammino importante: godiamoci questo momento, ma la classifica non la guardo. Dobbiamo pensare partita per partita, ma è chiaro che vittorie così danno fiducia”.

Il primo gol è arrivato dopo un’azione corale fantastica.

“Ci lavoriamo molto su queste combinazioni tra le punte, sui cross e sugli inserimenti. Palmiero è il quindicesimo o sedicesimo giocatore nostro che va in rete: se non è un record, siamo lì. Abbiamo fatto un altro paio di azioni molto belle, potevamo chiudere prima la partita. Quella del primo gol comunque è stata la più bella. Sono contento per Palmiero: gli dico spesso che, se ci prova da fuori area, gol lo può fare”.

Hai fatto tanti cambi, presumibilmente per inserire forze fresche.

“Oggi c’era bisogno di 7/8 cambi. Anche i terzini Mogos e Renzetti sono due motorini, un po’ di fatica la sentono e avrebbero bisogno di rifiatare. Per fortuna adesso c’è una settimana di lavoro, prima di 3 gare nei successivi 7 giorni: dovremo gestirla bene. I cambi sono stati per dare maggiore vivacità sugli esterni e per tenere il Pescara più basso possibile: ci siamo riusciti varie volte. Siamo contenti per oggi e più in generale di questo periodo, ma non ci dobbiamo accontentare e dobbiamo continuare a crescere perché ne abbiamo la possibilità”.