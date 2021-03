Chievo, onestà Aglietti: "Il peggior primo tempo, ottimo Vicenza"

vedi letture

Analisi onesta quella del tecnico Alfredo Aglietti in conferenza stampa subito dopo la sconfitta per 2-1 patita in casa dal suo Chievo contro il Vicenza: "Non vorrei che abbiamo pagato la tensione per l'importanza della posta in palio, sapevamo benissimo che un successo ci avrebbe permesso di mettere nel mirino posizioni importanti di classifica e di alimentare un grande sogno. Non dobbiamo far drammi, ma comunque sono dispiaciuto perchè abbiamo disputato il peggior primo tempo della stagione. I due gol incassati sono frutto di una serie di errori evitabili, situazioni sulle quali abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Non avevo avuto sentore di una prova così negativa, bisogna riconoscere anche i meriti del Vicenza che ha pressato a tutto campo dall'inizio alla fine mostrando un'ottima condizione generale. Qualche giocatore ha sbagliato partita, ci può stare. Tra le pochissime note positive c'è la prestazione dei subentranti. Anche io sono d'accordo che Di Gaudio sia una risorsa, ma vorrei ricordare a tutti che è arrivato qui senza minuti nelle gambe e abbiamo dovuto riportarlo in condizione. Ha fatto bene, darà una grossa mano. Nel secondo tempo un minimo di reazione c'è stata, peccato che il gol di Giaccherini sia arrivato troppo tardi. Se vogliamo fare il salto di qualità, però, è necessario evitare questi passi falsi, era già capitato a Cosenza. In organico ci sono molti elementi abituati a lottare per qualcosa di importante e devono dare una marcia in più fino alla fine".