Chievo, si accende il mercato in uscita. Morsay e Colley verso la Svezia. Pucciarelli negli EAU

vedi letture

Si muove il mercato in uscita del Chievo Verona in questa parte finale di calciomercato. Stando a quanto riportato da L’Arena Jonathan Morsay sembra destinato a tornare al Sundsvall, club nel quale ha iniziato la carriera, mentre anche per Joseph Colley si profila il ritorno in Svezia. Verso la Serie C, invece, David Ivan e Pietro Rovaglia rispettivamente ad un passo da Grosseto e Pistoiese.

Infine per Manuel Pucciarelli si profila un’avventura all’estero. Su di lui c’è l’interesse del Dibba Al-Fujairah negli Emirati Arabi che lo preleverebbe in prestito secco.