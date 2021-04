Chievo Verona-Pisa 2-0, le pagelle: Canotto sposta gli equilibri, Gucher porta qualità

CHIEVO VERONA-PISA 2-0

Marcatori: 3' Garritano (C), 71' De Luca (C)

CHIEVO

Semper 6,5 - Sicuro nella copertura della porta e nelle uscite in presa alta. Aggiunge un altro clean sheet alla sua collezione stagionale.

Mogos 6,5 - Torna titolare, tirato a lucido dopo qualche giornata di riposo. Domina la fascia facendo partire l'azione del vantaggio.

Leverbe 6,5 - Gioca sempre d'anticipo dominando nel gioco aereo. Chiude ogni varco e va a colpire in occasione dei calci piazzati.

Gigliotti 7 - Non rischia niente su un campo che non dà garanzie facendo spesso ricorso al lancio lungo. Crea le premesse per il raddoppio.

Cotali 6,5 - Ordinato, una sola distrazione su Birindelli senza pagare dazio. Nella ripresa si sgancia spesso e confeziona l'assist per il 2-0.

Canotto 7 - Prende palla tra le linee e fa a fette la difesa del Pisa con le sue accelerazioni. Ottima la connessione a destra con Mogos. (79' Ciciretti sv)

Obi 6,5 - Intelligente nel tagliare centralmente con i suoi movimenti e nel gestire la palla con i tempi giusti. Gori gli nega la gioia del gol.

Palmiero 6,5 - Regia verticale e arma preziosa sui calci da fermo. Fa girare la squadra col suo palleggio di qualità. (79' Bertagnoli sv)

Garritano 7 - Accompagna sempre l'azione offensiva e sblocca il risultato con un inserimento perfetto sul secondo palo. Contributo prezioso in copertura.

Djordjevic 5,5 - Lavora molto spalle alla porta per tenere alta la squadra. Cestina la palla del raddoppio, calciando con poca cattiveria. (61' De Luca 6,5 - Entra e timbra il cartellino al secondo pallone giocabile).

Fabbro 6 - Generoso, non si vede mai negli ultimi sedici metri ma dà profondità e si conquista tanti calci di punizione. (61' Di Gaudio 6 - Si nasconde un po', non riesce mai a cambiare passo).

PISA

Gori 6,5 - Non trattiene la conclusione di Canotto. Si riscatta alla grande con uno strepitoso doppio intervento su Obi e Djordjevic.

Caracciolo 6 - Il migliore dei tre dietro. Concentrato e lucido, si esalta nel clima di battaglia esibendosi in alcuni recuperi spettacolari.

De Vitis 5,5 - Si aggrappa al senso della posizione per leggere in anticipo i potenziali pericoli. Va in difficoltà quando è poco protetto.

Pisano 5 - Poco aiutato da Lisi, soffre la velocità di Canotto che lo prende sempre alle spalle. (55' Sibilli 5,5 - Colpisce il palo da buona posizione, si fa tradire dalla voglia di strafare).

Birindelli 5 - In ritardo nella diagonale difensiva su Garritano, si fa saltare da Cotali sul 2-0. Troppo frenetico quando si tratta di spingere.

Siega 5,5 - Si muove molto tra le linee provando a sostenere la manovra d'attacco. Difetta di precisione nell'ultimo passaggio. (69' Palombi 5,5 - Sbatte sistematicamente sul muro clivense).

Marin 6 - Schierato da centrale davanti alla difesa, poco cercato dai compagni nella costruzione. Recupera tanti palloni.

Mazzitelli 5,5 - Mezzala con compiti di regia, non è sempre lucido. Pericoloso nel primo tempo con una gran botta su calcio di punizione.

Lisi 5 - Concede troppi spazi dalla sua parte e non garantisce il solito contributo nelle ripartenze. (69' Beghetto 5,5 - Limiti evidenti in fase difensiva, prova la conclusione da fuori).

Marconi 5,5 - Un solo lampo nel primo tempo, si crea lo spazio per il tiro e calcia fuori di poco. (55' Gucher 6,5 - Porta qualità, serve una palla col contagiri a Sibilli e fa una gran giocata nell'area avversaria).

Marsura 5,5 - Parte come attaccante centrale ma si allarga spesso per rientrare sul destro senza essere incisivo. (82' Mastinu sv)